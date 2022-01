https://it.sputniknews.com/20220116/su-portale-cinese-articolo-a-riguardo-di-un-misterioso-assassino-dalla-russia-14639884.html

Su portale cinese articolo a riguardo di un "misterioso assassino" dalla Russia

Sohu: Il caccia russo MiG-31 russo è un "misterioso killer" che incute terrore nel nemico. 16.01.2022, Sputnik Italia

Il caccia MiG-31 è un jet da combattimento con capacità uniche, scrive un editorialista del portale cinese Sohu. Come osservato dall'autore dell'articolo, lo sviluppatore del caccia, l'ufficio di progettazione Mikoyan, era una delle principali aziende produttrici di aerei militari nell'Urss e ha prodotto un gran numero di velivoli di fama mondiale. A suo avviso, il MiG-31 e un altro modello, il MiG-29, sono i jet da combattimento più famosi di questo ufficio di progettazione. Anche la Russia, con il territorio più vasto del mondo, ha bisogno di caccia-intercettori pesanti per pattugliare i suoi vasti confini, poiché la maggior parte dei caccia convenzionali che ha in servizio non hanno caratteristiche per assolvere ai compiti di pattugliamento dei lunghi confini in termini di velocità e autonomia di volo. Secondo l'autore dell'articolo, il MiG-31 è attualmente uno dei caccia più utilizzati nell'esercito russo. Allo stesso tempo, la Russia sta sviluppando un caccia-intercettore supersonico per sostituire il MiG-31, noto anche come MiG-41 o PAK DP (Advanced Aircraft Long-Range Interception System). Si nota che il MiG-31 è in grado non solo di svolgere efficacemente i suoi soliti compiti, ma può anche utilizzare nuove armi, come il missile ipersonico Kinzhal, che può essere installato grazie all'ultima modifica del velivolo. Secondo il commentatore di Sohu, il MiG-31 ha caratteristiche uniche, grazie alle quali è ancora un "misterioso assassino", il cui decollo "incute terrore nel nemico".

