Covid, Sileri ammette che bisogna cambiare la comunicazione dei dati

2022-01-16T14:22+0100

2022-01-16T14:22+0100

2022-01-16T14:31+0100

“La comunicazione dei dati deve essere aggiornata”, dichiara Sileri come riportato dal FattoQuotidiano. In precedenza, il professore Bassetti aveva consigliato la comunicazione settimanale.Ma non sono solo i dati a dover cambiare, Sileri fa capire che nel governo c’è un dibattito in corso anche sul modo di gestire la pandemia e in particolare gli ospedali:Le associazioni dei medici nei giorni passati hanno denunciato che sono a rischio o sono già stati cancellati, circa 400 mila interventi chirurgici negli ospedali.L’aggiustamento delle strategie, secondo Sileri, dovrebbe essere portata avanti alla luce della variante Omicron, che ormai ha quasi del tutto scalzato la variante Delta.E poi Sileri aggiunge che adesso è “altrettanto e forse più importante sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue eventuali comorbidità. Queste informazioni possono aiutarci a far capire meglio a chi ancora esita a vaccinarsi che il Covid non è diventato un’influenza”, ma resta qualcosa di ben diverso e più insidioso.Spazio di relazioni umane negli ospedaliBisogna tornare ad ospedali che creano spazi di comunicazione tra medici e pazienti, e tra medici e parenti dei pazienti. Bisogna passare dalla pandemia all’endemia in poche parole:Ovviamente, poi, c'è chi come Crisanti non è d'accordo su questa visione.

