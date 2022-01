https://it.sputniknews.com/20220116/serbia-il-presidente-sullespulsione-di-djokovic-dallaustralia-si-sono-umiliati-14634766.html

Serbia, il presidente sull'espulsione di Djokovic dall'Australia: "si sono umiliati"

Serbia, il presidente sull'espulsione di Djokovic dall'Australia: "si sono umiliati"

Presidente serbo Vucic: revocando il visto a Djokovic, le autorità australiane si sono umiliate da sole. 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T13:23+0100

2022-01-16T13:23+0100

2022-01-16T13:23+0100

mondo

diplomazia

serbia

sport

premier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/42/8254203_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_cc92864aa2915a4fb755c20df92682c0.jpg

Le autorità australiane si sono umiliate revocando il visto al campione del mondo di tennis Novak Djokovic, ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic.Novak Djokovic, numero uno al mondo e vincitore in carica dell'Australian Open, ha ammesso domenica di essere rimasto estremamente deluso dalla decisione della Corte federale d'Australia di confermare la revoca del visto. Successivamente nel corso della giornata le notizie segnalavano che il campione del tennis aveva lasciato Melbourne in aereo per Dubai."Poi è iniziata l'intimidazione, una caccia alle streghe contro una persona e l'intero Paese. Su Novak, volevano mostrare come funziona l'ordine mondiale e cosa possono fare a tutti (...) Con il loro passo, hanno umiliato non Novak, ma sé stessi”, ha sottolineato il presidente della Serbia.Vucic ha poi promesso che le autorità serbe accoglieranno i tennisti australiani alle competizioni "molto meglio" a marzo e non creeranno loro problemi per dimostrare di essere "migliori del governo australiano".Si ricordiamo che il torneo si terrà sui campi di Melbourne Park dal 17 al 30 gennaio.

https://it.sputniknews.com/20220116/djokovic-verra-deportato-la-corte-conferma-la-cancellazione-del-visto-per-lo-sportivo-14631745.html

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, diplomazia, serbia, sport, premier