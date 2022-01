https://it.sputniknews.com/20220116/scuola-guida-per-donne-in-arabia-saudita-tra-le-istruttrici-ce-anche-una-italiana-14632535.html

Scuola guida per donne in Arabia Saudita, tra le istruttrici c’è anche una italiana

Dalla scuola guida in provincia di Lecco in Arabia Saudita, per insegnare ad altre donne a guidare e a istruire altre donne sull'uso dell'automobile. 16.01.2022, Sputnik Italia

In Arabia Saudita le donne possono seguire i corsi per prendere la patente dal 2017 e ad oggi sono 174 mila ad averlo fatto, ma da pochissimo possono anche seguire i corsi per con seguire la licenza taxi.E tra le istruttrici donna che formano nuove donne, c’è anche una italiana racconta il Corriere di Milano. Si chiama Rosanna Rampin ed è titolare a Brianza di Casatenovo (Lecco) di una scuola guida.Segretaria provinciale di Unasca, l’Unione nazionale studi consulenza automobilistica, proprio attraverso l’ente ha ricevuto questa opportunità di insegnare alle donne dell’Arabia Saudita a guidare l’auto.Ha dovuto superare un test prima di poter ricevere l’autorizzazione, ma da novembre è lì e al quotidiano italiano racconta la sua euforia per far parte di un qualcosa di importante per l’emancipazione delle donne in Arabia Saudita.Lì ha trovato un vero e proprio circuito chiuso dove le donne possono mettersi alla prova. Uno spazio immenso, racconta l’istruttrice Rosanna, con rotatorie, curve, incroci, semafori, e anche una collina artificiale dove allenarsi nelle ripartenze in salita.Il compito di Rosanna è formare giovani che dovranno conseguire la certificazione per iniziare a lavorare nelle autoscuole del paese e gestite dalle motorizzazioni locali.

arabia saudita

