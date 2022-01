https://it.sputniknews.com/20220116/sardegna-rifiutano-di-visitarla-in-pronto-soccorso-perche-non-ha-il-tampone-donna-abortisce-14631207.html

Sardegna, rifiutano di visitarla in pronto soccorso perché non ha il tampone: donna abortisce

L'episodio è avvenuto a Sassari. La donna si era presentata all'accettazione del pronto soccorso munita di certificazioni attestanti le avvenute due... 16.01.2022, Sputnik Italia

Incinta da oltre le 5 settimane, una donna del sassarese su consiglio del medico si è presentata all'accettazione del pronto soccorso cittadino per alcune perdite e dolori, ma all'arrivo in ospedale le hanno chiesto se avesse effettuato il tampone molecolare. Una volta stabilito che la donna ne era sprovvista però, sebbene la donna avesse con sè il super Green pass, e riferisse di essersi già prenotata per la terza dose, non vi è stata possibilità di essere visitata: respinta, ha abortito nel parcheggio della struttura. L'azienda intanto ha fatto sapere che verrà avviata una indagine interna sull'accaduto, come riporta Adnkronos:Il compagno della donna ha detto che alla coppia era stato detto di tornare lunedì con il tampone effettuato, mentre era stato consigliato alla stessa di "prendere una tachipirina".L'uomo ha poi dato così sfogo alla rabbia per l'assurdo episodio, come riporta ancora Adnkronos:La coppia si è rivolta ad un legale, che ha dichiarato: "I miei assistiti non sono interessati ai denari. Ma qui c'è stata un'assurda incompetenza, e deve essere accertata dalla magistratura".La donna interessata dell'assurda vicenda, ha espresso così il proprio rammarico per la perdita avuta, come riporta il quotidiano locale L'Unione Sarda:Il marito della donna ha poi ringraziato quanti hanno espresso messaggi di vicinanza alla coppia, riferendo che cercheranno di avere un altro bambino, "Un nostro messaggio di speranza per un mondo migliore", ha detto lo stesso.

