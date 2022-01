https://it.sputniknews.com/20220116/russia-nella-regione-di-kaliningrad-spettacolo-in-cielo-visibile-lalone-lunare---foto-14643512.html

Russia, nella regione di Kaliningrad spettacolo in cielo: visibile l'alone lunare - Foto

Russia, nella regione di Kaliningrad spettacolo in cielo: visibile l'alone lunare - Foto

Gli abitanti della regione di Kaliningrad nella notte tra il 15 e il 16 gennaio hanno potuto vedere "l'alone lunare". 16.01.2022, Sputnik Italia

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio i residenti della regione di Kaliningrad hanno assistito ad un fenomeno ottico insolito e raro nel cielo notturno: un alone lunare, le cui foto sono state condivise dai testimoni sui social network. L'alone è un fenomeno ottico atmosferico, che si verifica a causa del bagliore secondario attorno alla sorgente luminosa. Questo effetto è causato da minuscoli cristalli di ghiaccio nell'atmosfera. Gli utenti della community notano che in questo mese nella regione di Kaliningrad non è il primo fenomeno naturale raro e condividono le immagini dell'aurora "atipica per la regione", che poteva essere osservata il 14 gennaio. Un bagliore luminoso poteva essere visto nella parte settentrionale della regione. È stato notato che i residenti della regione di Kaliningrad hanno potuto osservare lo splendore di tale intensità all'inizio del 2015 e del 2017.

2022

