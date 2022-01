https://it.sputniknews.com/20220116/roma-e-i-problemi-con-la-discarica-di-albano-proteste-anche-contro-gualtieri-14633073.html

Roma e i problemi con la discarica di Albano. Proteste anche contro Gualtieri

Da Albano laziale a Roma per manifestare contro l’insopprimibile puzza della discarica a pochi passi dalle loro case. I cittadini di Albano chiedono la... 16.01.2022, Sputnik Italia

Sabato 15 gennaio, da Albano Laziale a Roma per gridare la sofferenza di una popolazione che si deve sorbire la puzza dell’immondizia non differenziata dalla Capitale d’Italia.Altri gettano, loro sorbiscono il tanfo. I manifestanti si sono riuniti davanti l’ex sede della provincia di Roma, palazzo Valentini, scrive il Roma Today.Protestano i cittadini e le cittadine di Albano Laziale, perché il sindaco di Roma ha concesso una proroga di ulteriori sei mesi all’uso dell’impianto che hanno a pochi metri da casa.Del resto, la Capitale non trova altri rimedi e così il primo cittadino, eletto da pochi mesi, è costretto a seguire le orme di chi lo ha preceduto.Una vicenda lunga e tormentata che nel 2016 ne aveva portato alla chiusura dopo l’incendio all’impianto TMB collegato. Poi l’ex sindaco Virginia Raggi, sommersa dalla spazzatura dei romani si è vista costretta a riaprire l’impianto.In piazza, tuttavia, per protestare contro Gualtieri sono mancati i sindaci che invece protestavano con veemenza contro la Raggi e la sua amministrazione.I cittadini di Albano Laziale sono più soli e ad appoggiarli qualche consigliere regionale come Marco Cacciatore di Europa Verde e Alessandro Luparelli di Sinistra civica ecologista capogruppo al Campidoglio, riporta il RomaToday.

