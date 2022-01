https://it.sputniknews.com/20220116/presidente-camera-fico-spera-di-avere-nuovo-presidente-repubblica-entro-il-3-febbraio-14641451.html

Presidente Camera Fico spera di avere nuovo presidente Repubblica entro il 3 febbraio

Presidente Camera Fico spera di avere nuovo presidente Repubblica entro il 3 febbraio

Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico si dice fiducioso che i 1.009 grandi elettori sapranno eleggere il prossimo presidente della Repubblica... 16.01.2022, Sputnik Italia

La prima votazione è prevista per il giorno 24 gennaio, un lunedì. Una al giorno le votazioni a scrutinio segreto, con non più di 200 grandi elettori presenti in aula alla Camera.Il 3 febbraio come data di elezione è “un auspicio” di Fico, che ricorda a Mezz’Ora in Più su Rai 3, che si voterà tutti i giorni compresi il sabato e la domenica. Ma il 3 febbraio è anche l’ultimo giorno ufficiale del mandato di Mattarella e quindi prolungarsi oltre significherebbe restare senza un presidente della Repubblica in carica.I giorni disponibili per le votazioni sono tanti, fa notare Fico. Dal 24 gennaio al 3 febbraio sono disponibili 11 giorni. Tuttavia, le votazioni sono una al giorno e come il presidente della Camera ha fatto notare, in passato sono servite anche 20 votazioni per giungere all’elezione del Capo dello Stato. Ma non c'era la pandemia a costringere alla singola votazione giornaliera.Una prolungata votazione, in aggiunta, significherebbe tenere l’attività parlamentare ferma per un lungo periodo in un anno in cui l’Italia ha numerose riforme da portare a termine se vuole ottenere i fondi del Pnrr.Un profilo di alta statura moraleQuesto il profilo di Capo dello Stato di cui l’Italia ha bisogno secondo Roberto Fico, il quale alla domanda se ci sono molte o poche persone che rispondano a questo identikit in Parlamento, dice con un sorriso:“Secondo me ce ne sono molti”.

