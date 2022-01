https://it.sputniknews.com/20220116/portavoce-di-putin-relazioni-russia-nato-vicine-a-linea-rossa-per-supporto-militare-a-kiev-14641605.html

La Russia non si rassegna all'invasione Nato in Ucraina

La Russia non si rassegna all'invasione Nato in Ucraina

L'intervista del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla Cnn arriva diversi giorni dopo la fine dei colloqui a Ginevra tra Russia e Stati Uniti, oltre ai... 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T17:44+0100

2022-01-16T17:44+0100

2022-01-16T17:44+0100

russia

nato

ucraina

crisi ucraina

conflitto nel donbass

occidente

cremlino

usa

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

La Russia non si rassegna all'invasione Nato in Ucraina

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/11/23/112350_0:159:4909:2920_1920x0_80_0_0_6ed0fad074d2ed72c4ba4b1fff87bead.jpg

Le relazioni tra Russia e Nato si stanno avvicinando alla linea rossa a seguito del sostegno militare che l'alleanza sta fornendo all'Ucraina, ha dichiarato oggi alla Cnn il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Peskov ha inoltre dichiarato al corrispondente della Cnn a Mosca Fareed Zakaria che la Russia ritiene necessario mantenere le truppe vicino al confine con l'Ucraina per le tensioni. Secondo il portavoce del Cremlino, la Russia "non può sopportare" che la Nato "a poco a poco si fa strada" in Ucraina. Peskov ha nuovamente sottolineato la necessità di mettere per iscritto le garanzie di sicurezza perché le promesse verbali non hanno impedito alla Nato di avanzare nello spazio post-sovietico. Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che, sebbene la Russia non minacci rappresaglie militari, dovrà prendere contromisure se la Nato persiste nella sua espansione. Ha inoltre affermato di ritenere che la "saggezza politica" sia del presidente russo Vladimir Putin che del suo omologo statunitense Joe Biden sia una buona base per continuare la ricerca di un terreno comune. All'osservazione persistente di Zakaria sulla presenza di truppe russe sul territorio ucraino, Peskov ha sottolineato che non ci sono forze militari russe né nel Donbass né in altre parti dell'Ucraina, dal momento che sono localizzate esclusivamente sul territorio russo.Negoziati di sicurezza Il 10 gennaio la delegazione russa ha avuto una serie di colloqui sulla sicurezza con le controparti statunitensi, per discutere delle tensioni in Ucraina. I negoziati sono stati seguiti da un incontro sullo stesso argomento tra la Russia ed i rappresentanti della Nato. Nonostante il mancato raggiungimento di una posizione comune, tutte le parti hanno espresso disponibilità per ulteriori colloqui. Mosca ha detto che attende una risposta da Washington in merito alle proposte di sicurezza lanciate all'inizio di dicembre, che includono l'impegno giuridico vincolante alla Nato di non espandersi verso est e di non dispiegare armi offensive nei Paesi vicini alla Russia. Il Dipartimento di Stato americano si è detto pronto a continuare gli sforzi diplomatici, affermando che gli Stati Uniti e la Nato "sono uniti sulla via diplomatica in avanti ed esortano la Russia ad agire immediatamente per ridurre l'aggressione in corso contro l'Ucraina".

https://it.sputniknews.com/20220116/per-il-wall-street-journal-in-europa-paura-per-una-riconciliazione-tra-nato-e-russia-14637845.html

russia

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, nato, ucraina, crisi ucraina, conflitto nel donbass, occidente, cremlino, usa, cnn