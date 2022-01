https://it.sputniknews.com/20220116/per-trump-il-paese-piu-difficile-da-affrontare-non-e-la-cina-la-nord-corea-o-la-russia-ma-gli-usa-14633210.html

Per Trump il Paese più difficile da affrontare non è la Cina, la Nord Corea o la Russia, ma gli Usa

Il 45esimo presidente continua a criticare l'amministrazione Biden per la presunta incapacità di far fronte all'afflusso di immigrati illegali ed ai fallimenti... 16.01.2022, Sputnik Italia

Secondo l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Paese più difficile con cui ha avuto a che fare durante il suo mandato sono stati gli Stati Uniti stessi. "Questa folla è un enorme simbolo di ciò che è accaduto perché le persone sono affamate di verità: vogliono indietro il loro Paese", ha detto Trump al raduno "Salva l'America". Trump dice che l'America non ha mai avuto problemi di "mancanza di rispetto" da parte di altri stati in precedenza. Secondo l'ex presidente durante il suo mandato non ci sono stati problemi né con la Russia né con l'Ucraina, e nemmeno con Taiwan ed il presidente cinese Xi Jinping.Trump ha portato all'esagerazione le dichiarazioni di Mosca sulla possibilità di dispiegare infrastrutture militari all'estero, sostenendo che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe intenzione di "entrare" a Cuba e in Venezuela. Giovedì il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha detto a RTVI che non avrebbe confermato né escluso nulla circa la possibilità che infrastrutture militari russe possano esser dispiegate a Cuba o in Venezuela.Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto ai giornalisti giovedì, commentando la dichiarazione di Ryabkov secondo cui Mosca potrebbe prendere in considerazione una presenza militare in America Latina, che questo problema non è stato sollevato durante i colloqui sulla stabilità strategica, ma gli Stati Uniti avrebbero affrontato una tale decisione di sicuro, qualora si fosse intrapresa una tale via. Trump pare abbia inoltre accennato ad una sua possibile ricandidatura:

