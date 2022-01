https://it.sputniknews.com/20220116/per-il-wall-street-journal-in-europa-paura-per-una-riconciliazione-tra-nato-e-russia-14637845.html

Per il Wall Street Journal in Europa paura per una riconciliazione tra Nato e Russia

Per il Wall Street Journal la Nato è divisa sui negoziati con la Russia. 16.01.2022

Alcuni membri dell'Alleanza Atlantica si sono rivelati insoddisfatti delle idee avanzate dai diplomatici americani nei negoziati con i rappresentanti russi, scrive il Wall Street Journal. Riferendosi all'opinione dei diplomatici della Nato, l'autore dell'articolo James Marson, ha affermato che agli alleati non piaceva la discussione sui passi reciproci per la riconciliazione tra l'Occidente e la Russia senza tener conto dell'opinione degli Stati europei. Allo stesso tempo, i diplomatici americani, così come i funzionari della Nato, hanno riferito che i colloqui con la Russia non riguardavano proposte, ma solo le loro idee. "Se qualcosa si trasforma in proposte concrete, e ancor più in accordi specifici, allora questo sarà discusso in dettaglio con gli alleati", ha assicurato ai giornalisti Jens Stoltenberg.

