Macron ha elogiato i tentativi di dialogo tra Russia e Stati Uniti

"Gli Stati Uniti stanno facendo oggi quello che faccio io da diversi anni: stanno parlando con i russi. Questa è una buona notizia. È facile? No. Non l'ho mai detto, così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (…) È necessario? Come non mai, a meno che non vogliamo mantenere lo status quo che preoccupa tutti e la nostra sicurezza collettiva", ha detto Macron al settimanale francese Journal du Dimanche.