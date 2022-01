https://it.sputniknews.com/20220116/lecco-ubriaco-scambia-lasfalto-per-il-suo-letto-e-poi-con-lauto-si-schianta-contromano---video-14635375.html

Lecco, ubriaco scambia l’asfalto per il suo letto e poi con l’auto si schianta contromano - Video

Lecco, ubriaco scambia l'asfalto per il suo letto e poi con l'auto si schianta contromano - Video

Ubriaco fradicio si stende sull'asfalto a Dervio, in provincia di Lucca. Gli amici tentano di sorreggerlo ma, forse brilli come lui, non riescono a evitare che...

Non basta, perché gli amici gli consentono di guidare e lui dopo 200 metri di guida contro mano, abbatte un cartello stradale e si schianta ribaltandosi contro un albero distruggendo solo l’auto e non anche la sua vita e quella degli amici.L’accaduto, registrato dalle telecamere di sorveglianza del Comune, è avvenuto nella notte tra venerdì 14 gennaio e il 15 gennaio.Il video è stato postato dal Comune e commentato con un comunicato del sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli:E Cassinelli prosegue: “Purtroppo le cause sono altre e ben visibili, il Comune e la Provincia lavorano per cercare di garantire sicurezza a tutti e ogni attività fatta migliora la situazione anche se a qualcuno viene il mal di pancia”.E quindi dopo le polemiche “assurde”, la decisione di pubblicare il video perché tutti possano vedere quanto accaduto:“Alleghiamo il video di quello che è accaduto questa notte, il giovane che guidava la macchina prima si è sdraiato sulla Provinciale, dopo è salito in auto andando sulla corsia sbagliata per circa 200 metri fino a schiantarsi contro un albero e abbattendo un cartello stradale. Pubblicare questo video serve a far capire quello che succede nelle strade, serve a far capire che un attraversamento pedonale protetto può salvare una vita, serve a far capire che gli autovelox sono dei deterrenti, serve a far capire che ogni strumento di controllo è necessario anche se sembra non bastare mai”.Guidare ubriachi uccideE inoltre le telecamere servono “anche a far capire quello che purtroppo accade sulle strade perché gli incidenti succedono, ma quando ci si mette alla guida in tali condizioni si può uccidere”.Infine il sindaco non nasconde la sua tristezza per le critiche ricevute su Facebook:E conclude: “Qui il problema non è un goccio di alcol, il problema è mettersi alla guida in quelle condizioni e rischiare la vita propria e di altri innocenti”.

