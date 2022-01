https://it.sputniknews.com/20220116/latina-uccide-a-botte-la-suocera-arrestato-44enne-14631483.html

Latina, uccide a botte la suocera, arrestato 44enne

Latina, uccide a botte la suocera, arrestato 44enne

Ennesimo femminicidio. Questa volta a fare le spese della furia omicida una 70enne di Latina. Ad ucciderla il genero, con botte e percosse. Trasferita in... 16.01.2022, Sputnik Italia

È successo a Latina, nel Lazio. Un uomo, Antonio Salvatore Zappalà, di 44 anni, di origini siciliane, è stato arrestato con l'accusa di omicidio nei confronti di una donna di 70 anni, sua suocera. Ieri sera al rientro a casa la figlia della vittima ha trovato l'anziana madre a terra agonizzante, con evidenti segni di percosse. Trasferita in pronto soccorso, la donna è stata operata di urgenza per liberarla da un grosso ematoma cerebrale causatole dalle percosse subite, ma l'operazione chirugica non è servita; la donna è deceduta poche ore dopo.Gravissimi gli indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, portato in questura tra l'altro per aver aggredito i militari accorsi sul posto per le indagini di rito in merito alla segnalazione della figlia, dopo che si era rifiutato di indossare la mascherina anti Covid-19.Indagini ancora in corso a carico della Procura della Repubblica di Latina. La donna era la titolare del bar dove lavorava anche l'uomo.

