https://it.sputniknews.com/20220116/isole-tonga-danni-ingenti-per-leruzione-del-vulcano-comunicazioni-con-larcipelago-interrotte-14632665.html

Isole Tonga, danni ingenti per l'eruzione del vulcano, comunicazioni con l'arcipelago interrotte

Isole Tonga, danni ingenti per l'eruzione del vulcano, comunicazioni con l'arcipelago interrotte

Dopo l'allarme dei giorni scorsi per lo tsunami provocato dall'eruzione del vulcano Tonga, allerta rientrata per Giappone e Paesi limitrofi. Si segnalano... 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T10:43+0100

2022-01-16T10:43+0100

2022-01-16T10:43+0100

mondo

allarme

vulcano

tsunami

eruzione

geologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/14632963_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_d630b599632a754b967e7eb68ebd6961.jpg

Dopo l'eruzione dei giorni scorsi si segnalano danni ingenti all'arcipelago di Tonga.Allarme intanto rientrato per il Giappone e per gli altri Paesi che vedono le proprie coste bagnate dall'Oceano Pacifico meridionale, per lo tsunami provocato dall'eruzione.Questa mattina la premier neozelandese Jacinda Ardern riferisce però che lo stesso tsunami ha "avuto un impatto significativo sulla costa settentrionale di Nuku'alofa, capitale delle isole Tonga. Non si segnalano al momento vittime, ma solo "danni ingenti a cose ed infrastrutture costiere", con le comunicazioni con l'arcipelago ancora interrotte."Nuku'alofa è ricoperta da una spessa coltre di cenere vulcanica, ma per il resto la situazione è calma", ha riportato ancora la premier neozelandese, dopo aver preso contatti con l'ambasciata del proprio Paese sull'isola.La Nuova Zelanda si è dichiarata pronta fin da subito ad inviare mezzi di appoggio militare di ricognizione per stabilire entità dei danni, mentre viene segnalata la necessità di approvigionamento di acqua potabile, dato che la spessa di cenere ha contaminato le falde e le risorse idriche dell'arcipelago. L'eruzione è stata così forte da esser stata avvertita fino al Cile, e ha provocato uno tsunami che aveva allarmato il vicino Giappone e gli altri Paesi limitrofi. L'onda anomala ha raggiunto anche le Hawaii.

https://it.sputniknews.com/20220104/eruzione-del-vulcano-a-tonga-i-gas-nocivi-nel-mare-hanno-avvelenato-migliaia-di-pesci--14479404.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, allarme, vulcano, tsunami, eruzione, geologia