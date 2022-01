https://it.sputniknews.com/20220116/il-dilemma-prima-di-andare-a-letto-mangiare-o-non-mangiare-14641821.html

Il dilemma prima di andare a letto: mangiare o non mangiare?

La maggior parte dei nutrizionisti consiglia di non mangiare molto prima di andare a letto. Il tuo stomaco non ha il tempo di digerire una cena pesante prima di addormentarti, spiega il dietista e dottore in scienze mediche Mikhail Guinzburg. Ma non va bene nemmeno andare a letto a stomaco vuoto.Un altro problema è che quando eviti di mangiare dopo le 18:00, vuoi davvero mangiare molto la mattina. Questo comportamento non apporta nulla di buono al tuo stile di vita, dice il nutrizionista.Mangiare molto al mattino può avere più effetti negativi rispetto a cenare tardi la sera. Se mangi troppo al mattino, perderai energia più rapidamente e tutto ti renderà più pigro, dice il dottore.“Devi soddisfare la tua fame prima di andare a letto, ma il problema è cosa puoi consumare per non farti del male e non mangiare troppo”, dice Guínzburg.Innanzitutto, è una cattiva idea bere acqua prima di andare a dormire e pensare che sia sufficiente. Non soddisferai la fame solo con i liquidi.Ad esempio per merenda si può optare per muesli o cereali senza zucchero. Ed è meglio accompagnarli con i latticini.

