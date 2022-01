https://it.sputniknews.com/20220116/green-pass-il-sindaco-messina-si-accampa-sul-molo-bisogna-cambiare-la-norma-14638714.html

Green pass, il sindaco Messina si accampa sul molo, bisogna cambiare la norma - Video

Green pass, il sindaco Messina si accampa sul molo, bisogna cambiare la norma - Video

16.01.2022

Lo Stato ci ha posto sotto sequestro violando il principio di continuità territoriale, dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che si è accampato sul molo...

messina, italia

green pass

“Sì al super green pass per prendere i traghetti ma con gradualità. Io da Villa San Giovanni vado in tutta Europa senza super green pass. Dalla Sicilia rimango in Sicilia e dall'Italia non posso andare in Sicilia”, afferma il sindaco, citato dall'Ansa.Il sindaco, quindi, chiede la “modifica della disciplina che riguarda il green pass che viola la continuità territoriale che riguarda tutte le isole. Tante famiglie non possono uscire dalla Sicilia per interventi sanitari urgenti e tante che sono uscite dalla Sicilia non possono rientrare”, denuncia l’assurdo Cateno De Luca.Ed è pronto a farsi portare “una tenda finché non arriverà il prefetto o qualcun altro a dirmi quale intervento intendono attuare”.Il sindaco sottolinea che lui non ha intenzione di bloccare i traghetti ma la sua “occupazione è permanente”.Per questo motivo si mette “in un angolo” e chiederà “un sacco a pelo” e promette: “Non andrò via in attesa dei rappresentanti dello Stato”.“Personalmente, al posto di Musumeci, avrei proposto di non eleggere i nostri parlamentari per le elezioni al Quirinale. Che Repubblica delle banane è questa? A cosa serve un presidente della Regione se lo stesso non utilizza il suo ruolo in un momento così delicato?”, conclude Cateno De Luca.

messina, italia

messina, italia, green pass