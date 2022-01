https://it.sputniknews.com/20220116/francia-parlamento-approva-in-via-definitiva-legge-su-green-pass-14643694.html

Francia, Parlamento approva in via definitiva legge su green pass "vaccinale"

Il parlamento francese ha approvato definitivamente il disegno di legge sull'introduzione dei pass vaccinali. 16.01.2022, Sputnik Italia

Secondo i risultati della votazione annunciati dal presidente dell'Assemblea nazionale Richard Ferrand, 215 deputati hanno votato a favore dell'adozione del disegno di legge, 58 sono stati i no e 7 le astensioni. Il disegno di legge è stato esaminato da entrambe le camere del Parlamento francese, Assemblea nazionale e Senato, per quasi due settimane. A fine dicembre sullo sfondo dell'aggravamento della situazione epidemiologica del Covid e la rapida diffusione del nuovo ceppo Omicron, le autorità francesi hanno annunciato l'elaborazione di un disegno di legge per rivedere il green pass, che passa da passaporto sanitario a vaccinale. Il documento verrà rilasciato solo con il completamento del ciclo vaccinale. Un tampone negativo o la guarigione non sarà più un motivo per ottenere il QR-code del green pass, come nel caso dei vecchi passaporti sanitari. I minori di età compresa tra 12 e 15 anni sono esentati dal green pass vaccinale, anche se sarà comunque richiesto loro di avere un pass sanitario se vogliono recarsi nei suddetti posti. Il governo prevede di mettere in vigore le nuove regole il prima possibile, osserva il canale BFMTV.

