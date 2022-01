https://it.sputniknews.com/20220116/fdl-chiede-interrogazione-parlamentare-per-la-donna-incinta-respinta-in-ospedale-in-sardegna-14638092.html

Fdl chiede interrogazione parlamentare per la donna incinta respinta in ospedale in Sardegna

Fratelli d'Italia fa sapere che chiederà spiegazioni in parlamento in merito alla vicenda della donna che ha avuto un aborto spontaneo dopo esser stata... 16.01.2022, Sputnik Italia

In merito alla vicenda successa ad una donna a Sassari in Sardegna, cui sono state impedite le cure in pronto soccorso perché sprovvista di tampone molecolare, Fratelli d'Italia intende presentare una interrogazione parlamentare. Intanto il ministero della Salute ha detto che manderà gli ispettori al nosocomio ove sono avvenuti i fatti, mentre i coniugi che hanno perso il bambino hanno già fatto sapere di essersi rivolti ad un legale.

