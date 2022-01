https://it.sputniknews.com/20220116/esperto-rivela-la-ragione-dietro-la-perdita-di-peso-senza-precedenti-di-kim-jong-un-14640073.html

Esperto rivela la ragione dietro la perdita di peso senza precedenti di Kim Jong-un

Esperto rivela la ragione dietro la perdita di peso senza precedenti di Kim Jong-un

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è riapparso in pubblico con un aspetto notevolmente cambiato, molti media hanno notato che da quando è salito al potere 10...

Secondo Metro, Kim Jong-un non avrebbe potuto mangiare i suoi cibi preferiti a causa della chiusura delle frontiere attuata durante la pandemia di Covid-19.A dicembre, Kim Jong-un è stato fotografato a una riunione del Partito dei Lavoratori di Corea (WPK), dove i partecipanti hanno discusso l'attuazione della politica del partito nel 2021, così come la strategia di sviluppo per il prossimo anno per fare fronte alla crisi economica in corso. Secondo le fotografie pubblicate dalla Korean Central News Agency (KCNA), il capo di stato ha perso una quantità di peso senza precedenti negli ultimi mesi.Nel frattempo, i mass media hanno a lungo speculato sulla dieta di Kim Jong-un, affermando che gli piacciono i cibi ipercalorici e i pasti di lusso, la vodka, il cognac Hennessy e lo champagne. Alcuni fonti di notizie hanno anche speculato che Kim Jong-un è "dipendente" dal formaggio svizzero fin dai suoi studi in Svizzera. Altri hanno affermato che il leader nordcoreano è ingrassato nel tentativo di essere come suo padre e suo nonno.Ha anche supposto che Kim Jong-un “non può sostenere la sua figura di persona grassa perché nell'ambiente domestico la gente sta morendo di fame”, quindi era importante mostrare al suo popolo che lui “soffre” con loro.Allo stesso tempo, alcune analisi hanno ipotizzato che Kim Jong-un sta solo cercando di aderire ad una corretta alimentazione, in quanto la sua obesità potrebbe essere il motivo per cui avrebbe subito un intervento chirurgico al cuore nell'aprile dello scorso anno.Gli osservatori hanno calcolato che da quando è salito al potere nel 2011, Kim Jong-un ha guadagnato sei-sette chili ogni anno, e nel 2020 pesava 140 chilogrammi.

