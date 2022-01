https://it.sputniknews.com/20220116/ecco-come-si-diventa-guardie-del-corpo-dei-leader-nordcoreani-14637891.html

Per far parte della cosiddetta Unit 974, il gruppo di guardie del corpo incaricate di proteggere i vertici della Corea del Nord, occorre molto di più che... 16.01.2022, Sputnik Italia

Il quotidiano sudcoreano Daily NK ha ottenuto una presunta copia delle nuove regole per la selezione dei membri del prestigioso gruppo di protezione degli alti funzionari nordcoreani.Gli standard di selezione sono cambiati lo scorso novembre e sono entrati in vigore quest'anno, ecco i dettagli del giornale.Il documento è suddiviso in tre grandi sezioni:La prima parte specifica che le selezioni dovrebbero concentrarsi sui veterani delle scuole superiori, in particolare quelli delle cosiddette "scuole numero 1", ovvero le migliori istituzioni della loro provincia, città o contea.Secondo quanto riferito, i candidati devono essere figli di lavoratori, agricoltori o soldati. La preferenza per i bambini delle comunità rurali rispetto agli adolescenti delle regioni urbanizzate, secondo la fonte che ha fatto trapelare il documento al Daily NK, è dovuta al fatto che i primi sarebbero più disposti a fare i sacrifici che la posizione richiede.La seconda parte del documento specifica che i candidati devono avere 17 anni, un metro e 67 centimetri di altezza – anche se possono essere più bassi quando fanno domanda per la prima volta – e avere buoni voti a scuola.Le richieste sono leggermente cambiate rispetto a prima, sottolinea il medium. L'anno scorso, ad esempio, l'altezza minima dei candidati era 1,63, cioè quattro centimetri in meno.Gli standard accademici, invece, sono stati abbassati e ora consentono tre o più sei come voti (su un possibile 10). Nella terza parte del documento si sottolinea che i candidati devono idolatrare il leader nordcoreano Kim Jong-un, essere “ideologicamente preparati” a morire per proteggerlo e non avere problemi nella loro “mentalità politica o ideologica”.Inoltre, i candidati devono essere studenti esemplari, ben educati, in buona salute e svolgere le proprie funzioni senza lamentarsi, anche in circostanze avverse. Inoltre, non possono avere "impulsi nepotisti" e avere un buon carattere.Secondo la fonte consultata da Daily NK, nonostante i candidati possiedano tutti i requisiti, sono comunque soggetti a una rigorosa valutazione ideologica e personale. Non è raro che gli studenti inizialmente selezionati finiscano per essere eliminati dal processo.o il quotidiano sudcoreano, questo sembra tenere conto del fatto che gli studenti delle "scuole n. 1" sono migliori di quelli delle scuole normali.

