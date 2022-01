https://it.sputniknews.com/20220116/dimenticate-facebook-gli-scienziati-potrebbero-aver-scoperto-il-social-network-piu-antico-del-mondo-14637400.html

Dimenticate Facebook: gli scienziati potrebbero aver scoperto il social network più antico del mondo

Gli archeologi hanno portato alla luce quello che secondo loro è il più antico social network del mondo, che si è diffuso per migliaia di chilometri tra l'Africa meridionale e orientale e che ha preso spunto dal commercio di perline fatte di gusci d'uovo di struzzo.Un team di ricercatori del Max Planck Institute for the Science of Human History in Germania tra cui gli autori principali dello studio Jennifer Miller e Yiming Wang, ha condotto una ricerca decennale su oltre 1500 perle antiche in gusci di uova di struzzo in 30 città africane. Come riporta il tweet qui sotto, "realizzare perline di guscio d'uovo di struzzo con strumenti di pietra è un duro lavoro!":Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Nature, ha scoperto che coloro che hanno realizzato le perline 50.000 anni fa le hanno scambiate a grandi distanze, aiutando così le persone a condividere messaggi simbolici e rafforzare le alleanze in quel momento.Miller ha descritto "queste minuscole perline" come qualcosa che ha "il potere di rivelare grandi storie sul nostro passato", aggiungendo: "è come seguire una scia di briciole di pane; le perline sono indizi, sparsi nel tempo e nello spazio, che aspettano solo di essere notati".Wang, a sua volta, ha sottolineato che il risultato della ricerca è "sorprendente, ma lo schema è chiaro".Si riferiva ai risultati dello studio che suggerivano l'esistenza di un'antica "rete sociale" che si estendeva per più di 3.000 chilometri e collegava persone nelle due regioni africane, dove venivano utilizzate perline quasi identiche. Sfortunatamente, questa rete ha cessato definitivamente di esistere nell'Africa meridionale 33.000 anni fa, in circostanze che i ricercatori hanno spiegato potrebbero essere state causate da un importante cambiamento nel clima globale. Questo non è il caso, infine, dei gusci d'uovo di struzzo, che sono ancora fabbricati e indossati dai cacciatori nell'Africa moderna.

