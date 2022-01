https://it.sputniknews.com/20220116/da-febbraio-in-austria-scatta-obbligo-vaccinale-contro-il-covid-per-i-maggiorenni-14641238.html

Da febbraio in Austria scatta obbligo vaccinale contro il Covid per i maggiorenni

Da febbraio in Austria scatta obbligo vaccinale contro il Covid per i maggiorenni

Le persone di età superiore ai 18 anni in Austria dovranno essere vaccinate contro il Covid-19 a partire da febbraio, ha riferito il ministero della Salute del... 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T17:57+0100

2022-01-16T17:57+0100

2022-01-16T17:57+0100

austria

coronavirus nel mondo

società

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/10462252_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ccde418042d84667a5c8686c9b60f16a.jpg

Il ministero indica che serve un tasso di vaccinazione più elevato per sostenere gli sforzi per combattere il virus. Le persone che non sono state ancora vaccinate dovrebbero farlo dall'inizio di febbraio fino al 15 marzo. Le autorità invieranno una notifica per posta. L'inizio di questa fase dipenderà dall'entrata in vigore della legge sulla vaccinazione obbligatoria. L'applicazione della legge partirà dal 15 marzo, con sanzioni fino a 600 euro in caso di inosservanza, in alcuni casi con una sanzione massima fino a 3.600 euro. Sono esclusi dall'obbligo vaccinale i minori di 18 anni, le donne in gravidanza e le persone che hanno una certificazione medica che per motivi di salute garantisce l'esenzione dal vaccino. I guariti possono evitare di vaccinarsi per 180 giorni dal momento in cui è stata accertata la positività al coronavirus.

https://it.sputniknews.com/20211227/austria-no-vax-di-nuovo-in-piazza-in-migliaia-contro-lobbligo-vaccinale---video-14372760.html

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

austria, coronavirus nel mondo, società, vaccino