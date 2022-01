https://it.sputniknews.com/20220116/covid-russia-10803534-contagi-29230-321320-decessi-686-9858615-guarigioni-22731-14635935.html

In Russia sono stati rilevati 29.230 nuovi contagi di Covid nell'ultimo giorno, in questo il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia nel Paese sale a... 16.01.2022, Sputnik Italia

Covid in Russia: contagi in aumento e decessi in calo

I nuovi contagi in Russia sono stati 29.230. Il totale dei casi accertati in Russia dall'inizio della pandemia sale pertanto a 10.803.534, ha comunicato alla stampa stamane il Centro nazionale per la lotta al coronavirus. Il giorno prima erano stati rilevati 27.179 contagi: il tasso di crescita è aumentato dallo 0,25% allo 0,27%.686 persone sono decedute per le complicazioni del Covid, mentre ieri i decessi erano stati 723. Dall'inizio della pandemia il coronavirus si è portato via 321.320 persone. 22.731 è il numero dei guariti, mentre ieri erano stati 26.584. Complessivamente le guarigioni accertate dal Covid in Russia sono state 9.858.615.Si nota che il maggior numero di contagi è stato rilevato a Mosca con 6.480 casi, seguita da San Pietroburgo con 3.958 e dalla regione di Mosca con 3.147.La Russia è il 6° Paese al mondo per numero di casi di Covid, preceduta nell'ordine da Usa, India, Brasile, Regno Unito e Francia. Tra i primi dieci Paesi più colpiti dal coronavirus troviamo al 7° posto la Turchia, all'8° l'Italia, al 9° la Spagna e al 10° la Germania.

