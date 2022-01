https://it.sputniknews.com/20220116/comitato-olimpico-serbo-non-ha-dubbi-djokovic-vincitore-in-battaglia-legale-con-governo-australiano-14638359.html

Comitato olimpico serbo non ha dubbi: Djokovic vincitore in battaglia legale con governo australiano

Comitato olimpico serbo non ha dubbi: Djokovic vincitore in battaglia legale con governo australiano

Il Comitato olimpico serbo ha definito scandalosa l'espulsione dall'Australia del tennista numero uno al mondo Novak Djokovic, definito allo stesso tempo come... 16.01.2022, Sputnik Italia

Il tennista numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic, si è detto estremamente deluso dalla sentenza emessa dalla Corte federale australiana, che ha confermato la cancellazione del suo visto. La corte ha respinto l'appello degli avvocati di Djokovic, motivo per cui è diventato valido il decreto di espulsione dall'Australia, cosa che impedirà al campione serbo di difendere il titolo al primo torneo del Grande Slam della stagione: gli Australian Open. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato oggi che le autorità australiane si sono ridicolizzate revocando il visto al numero uno del mondo Novak Djokovic e hanno definito il loro comportamento nei riguardi dell'atleta e di tutta la Serbia come una "caccia alle streghe". Djokovic è arrivato in Australia per gli Australian Open il 5 gennaio. Il giorno successivo è stato mandato in un centro di detenzione per immigrati, poiché le autorità non erano convinte dei motivi dell'esenzione medica dello sportivo dalla vaccinazione anti-Covid. Quattro giorni dopo, Djokovic è stato rimesso in libertà su ordine del tribunale, ma venerdì il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di revocare nuovamente il visto dell'atleta "per interesse pubblico". Il torneo in cui Djokovic non potrà giocare si svolgerà sui campi di Melbourne Park dal 17 al 30 gennaio. Al posto del serbo nel tabellone è stato inserito un "lucky loser", l'italiano Salvatore Caruso, numero 150 al mondo.

