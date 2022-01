https://it.sputniknews.com/20220116/come-rilevare-la-glicemia-alta-senza-test-14640565.html

Come rilevare la glicemia alta senza test

Per diversi anni, medici e scienziati hanno avvertito che il mondo è impantanato in un'epidemia di obesità e diabete mellito. 16.01.2022, Sputnik Italia

Ecco perché riconoscere i sintomi che il corpo emette quando i livelli di zucchero sono alti può essere molto utile per iniziare a prendere le misure appropriate insieme a un medico ed evitare conseguenze negative per la salute.Il diabete mellito, noto anche come diabete di tipo 2, è una malattia cronica e, se non controllato, le conseguenze possono portare alla cecità e persino all'amputazione delle gambe. Questa malattia spesso non si manifesta molto tempo prima della sua rilevazione.Alti livelli di zucchero nel corpo a volte possono portare a neuropatia, cioè danni a uno o più nervi. Questa condizione provoca spesso prurito, formicolio, bruciore o intorpidimento e perdita di sensibilità alle gambe e ai piedi, indicando che un test della glicemia può essere utile.Se per qualche motivo la visita di un medico richiede molto tempo, un glucometro venduto in farmacia può aiutare a misurare i livelli di zucchero nel sangue. Se la misurazione viene effettuata a stomaco vuoto al mattino, la norma è di 3,3-5,5 mmol/l, mentre a fine pasto è di 5,6-6,6 mmol/l.I classici segni del diabete mellito di tipo 2 sono: secchezza costante delle fauci, costante sensazione di sete, pelle secca e pruriginosa, scarsa cicatrizzazione delle ferite, debolezza e sudorazione.Un altro sintomo a cui prestare attenzione quando si sospetta il diabete è la perdita dell'acuità visiva. Se vedi tutto intorno a te sfocato, dovresti consultare il medico. In questi casi, il sospetto di diabete viene spesso comunicato da un oculista, che può vedere i capillari danneggiati durante un esame.Vi sono poi dei cibi che possono aiutare a combattere il diabete.

