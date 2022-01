https://it.sputniknews.com/20220116/astronomo-dilettante-scopre-pianeta-simile-a-giove-con-stessa-massa-del-sole-dice-la-nasa-14636086.html

Astronomo dilettante scopre pianeta simile a Giove con stessa massa del Sole, dice la NASA

Astronomo dilettante scopre pianeta simile a Giove con stessa massa del Sole, dice la NASA

Secondo l'agenzia spaziale, l'esopianeta chiamato TOI-2180 b si trova a circa 379 anni luce dalla Terra, ha una temperatura media di circa 170 gradi Fahrenheit... 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T20:34+0100

2022-01-16T20:34+0100

2022-01-16T20:34+0100

spazio

esopianeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/14636189_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_94308e5e964612c16af72678a5eea04f.jpg

Un astronomo dilettante ha scoperto un esopianeta simile a Giove (pianeta gioviano) con la stessa massa del Sole, ha annunciato la NASA in un comunicato stampa. L'ex ufficiale della marina Tom Jacobs, di Bellevue, Washington, fa parte dei progetti di citizen science della NASA, che vedono i ricercatori dell'agenzia spaziale collaborare con i cittadini interessati all'astronomia e alla fisica.Gli astronomi professionisti usano gli algoritmi dei computer per analizzare i dati raccolti da vari telescopi e fare nuove scoperte. Per trovare un esopianeta i ricercatori cercano cambiamenti nella luminosità delle stelle, che potrebbero indicare che una certa stella è orbitata da un pianeta. Tuttavia, gli algoritmi del computer sono progettati per cercare pianeti identificando più eventi di transito da una singola stella. È qui che entrano in gioco gli astronomi dilettanti.Ha poi informato i ricercatori della NASA della sua scoperta. Questi, a loro volta, hanno usato il telescopio Automated Planet Finder dell'Osservatorio Lick in California per verificare la supposizione di Jacobs. Gli scienziati hanno osservato lo “strattone gravitazionale” del pianeta sulla stella, che ha permesso loro di calcolare la sua massa e stimare una gamma di possibilità per la sua orbita.Secondo la NASA, il pianeta potrebbe avere fino a "105 masse terrestri grazie ad elementi più pesanti di idrogeno ed elio". TOI-2180 b impiega circa 261 giorni per compiere un'orbita completa, che viene considerata lunga secondo la NASA rispetto ad altri giganti gassosi conosciuti al di fuori del sistema solare.Gli scienziati dicono che si aspettano di ottenere maggiori informazioni sul nuovo esopianeta con l'aiuto del James Webb Space Telescope, il quale è stato lanciato lo scorso dicembre. Esso esaminerà l'atmosfera del pianeta. In questo momento, i ricercatori intendono scoprire se il gigante gassoso ha anelli e lune come il nostro Giove.La NASA dice che gli astronomi dilettanti sono co-autori di “68 articoli scientifici peer-reviewed, compresa la scoperta di 'esocomete' in transito o comete al di fuori del sistema solare che attraversano la faccia di una stella”.In futuro anche la missione Esa Plato scoprirà esopianeti, ma di tipo terrestre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, esopianeti