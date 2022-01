https://it.sputniknews.com/20220115/vicepremier-russo-novak-russia-ha-adempiuto-a-obblighi-sulle-forniture-del-gas-in-europa-nel-2021-14623885.html

Vicepremier russo Novak: "Russia ha adempiuto a obblighi sulle forniture del gas in Europa nel 2021"

L'alto funzionario del governo di Mosca ha sottolineato ancora una volta l'importanza delle intese sul lungo periodo per la fornitura di gas. 15.01.2022, Sputnik Italia

La Russia ha adempiuto, nel 2021, a tutti i suoi obblighi derivanti da contratti a lungo termine per la fornitura di gas all'Europa.Ad affermarlo è stato il vice primo ministro ed ex ministro dell'Energia russo Alexander Novak:Il ministro ha quindi dichiarato che la Russia dispone delle risorse per fornire volumi di gas ancora superiori all'Europa, ma, affinché ciò avvenga, sono necessari contratti a lungo termine.Già in precedenza, il vicepremier russo Novak aveva sottolineato che l'assenza di contratti a lungo termine per le forniture è una delle ragioni principali che hanno portato all'aumento senza precedenti del prezzo del gas nel Vecchio Continente.Il 21 dicembre, i prezzi spot del gas in Europa hanno raggiunto il massimo storico, superando per la prima volta i 2.000 dollari per 1.000 metri cubi. In precedenza, di solito, non superavano i 300-400 dollari.

