Tokyo, giovane 17enne ferisce tre persone durante l'esame di ammissione all'università

Il responsabile dell'atto di violenza è stato immediatamente fermato dalla polizia. 15.01.2022, Sputnik Italia

Tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto durante gli esami di ammissione presso un'università di Tokyo, secondo quanto riportato dai media nazionali.Secondo l'emittente giapponese NHK, che cita fonti della polizia locale, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.Secondo quanto riferito, le vittime hanno ricevuto ferite da taglio alla schiena e sono state portate negli ospedali della zona.Secondo quanto riferito, al momento le vittime non si troverebbero in pericolo di vita. È in corso un'indagine per far luce sul movente dell'aggressore e sulla dinamica dell'accaduto.

