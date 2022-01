https://it.sputniknews.com/20220115/telemarketing-aggressivo-presto-si-potranno-bloccare-sui-cellulari-le-chiamate-dei-call-center-14629106.html

Telemarketing aggressivo, presto si potranno bloccare sui cellulari le chiamate dei Call Center

Telemarketing aggressivo, presto si potranno bloccare sui cellulari le chiamate dei Call Center

Dal prossimo mese il registro delle opposizioni sarà possibile iscrivere i numeri di rete mobile, finora riservato alla rete fissa. 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T20:18+0100

2022-01-15T20:18+0100

2022-01-15T20:18+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/9691570_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_ab16948bda7147af6752921cbe7c204f.jpg

Addio alle telefonate indesiderate, da febbraio sarà possibile sfuggire telemarketing aggressivo bloccando le chiamate dei Call Center. Il registro delle opposizioni verrà ampliato a tutti i numeri telefonici, quindi anche la telefonia mobile che al momento ne resta esclusa. L'annuncio arriva dal deputato Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori e degli utenti, che su Twitter scrive: "tra poche settimane sarà attivo nuovo regolamento su Registro delle opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile".Il varo del nuovo regolamento in materia di telemarketing è stato comunicato dal viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, che rispondendo ad una domanda dello stesso Baldelli durante un'audizione in commissione, ha dato certezza sui tempi. La deliberazione di approvazione arriverà entro fine gennaio o nei primi giorni di febbraio. Cos'è il registro delle opposizioni Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è uno strumento che consente ai consumatori di tutelarsi dalla pubblicità aggressiva, previsto dalla regolamentazione del marketing telefonico e cartaceo. Si tratta di un servizio gratuito che consente di bloccare il trattamento dei propri dati personali presenti negli elenchi pubblici. Con l'iscrizione gli utenti si oppongono all’utilizzo dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. Come funziona L'iscrizione al RPO può avvenire tramite quattro modalità: L'operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare che i potenziali contatti non siano iscritti al registro. Con l'ampliazione le stesse procedure serviranno per l'iscrizione di numeri di telefonia mobile, salvo future modifiche.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia