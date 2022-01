https://it.sputniknews.com/20220115/svezia-e-finlandia-possono-diventare-membri-della-nato-istantaneamente-14627204.html

Svezia e Finlandia possono diventare membri della Nato "istantaneamente"

Secondo l'ex segretario dell'Alleanza Atlantica, Anders Fogh Rasmussen, le eventuali richieste di adesione di Svezia e Finlandia potrebbero essere accettate... 15.01.2022, Sputnik Italia

Finlandia e Svezia potranno entrare a far parte della Nato il giorno dopo la presentazione della domanda; le relative discussioni potrebbero iniziare nei Paesi scandinavi in caso le tensioni nel conflitto in Ucraina aumentassero, ha affermato l'ex segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Anders Fogh Rasmussen.Secondo lui, nel corso dei negoziati con i rappresentanti della Nato in Europa, la Russia ha chiesto "di porre il veto all'espansione".Allo stesso tempo, Rassmussen ha affermato di non credere che la Russia possa attaccare l'Ucraina.Il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, ha dichiarato venerdì che il Paese non ha ancora intenzione di aderire alla Nato.Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente notato che le dichiarazioni dell'Occidente sull'"aggressione russa" e sull'opportunità di aiutare Kiev a difendersi sono sia ridicole che pericolose.Kiev ed i paesi occidentali hanno recentemente espresso preoccupazione per la presunta intensificazione delle "azioni aggressive" da parte della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato, nel merito, che la Russia sposta le proprie truppe all'interno del suo territorio ed a sua discrezione. Secondo il portavoce di Putin, questo fatto non minaccia nessuno e non dovrebbe preoccupare nessuno.

russia, nato, ucraina, occidente, politica internazionale, geopolitica, finlandia, svezia, sicurezza internazionale, anders fogh rasmussen, conflitto nel donbass