Ricercatori cinesi ricreano mini-luna artificiale per esperimenti a bassa gravità

Per il loro progetto, gli studiosi si sono ispirati ad un esperimento del fisico Andre Geim. 15.01.2022, Sputnik Italia

Un gruppo di scienziati cinesi della China University of Mining and Technology ha realizzato una mini-luna artificiale, che consentirà di condurre esperimenti a bassa gravità.Secondo i ricercatori, la loro creazione è la prima del suo genere al mondo ed è progettata in modo che possa far "scomparire" la gravità.I ricercatori affermano di essere stati ispirati da un esperimento condotto dal fisico russo-olandese-britannico Andre Geim, che ha usato dei magneti per far levitare una rana.Il dispositivo è costituito da una stanza di 2 piedi, posta all'interno di una camera a vuoto, che, a sua volta, è dotata di due potenti magneti, che generano un forte campo magnetico, facendo così levitare la stanza.I ricercatori cinesi hanno simulato il paesaggio lunare nella stanza, inserendo rocce e polvere. La simulazione della bassa gravità richiede il volo su un aereo e i test durano alcuni minuti, mentre con questa luna artificiale si può simulare la bassa gravità "per tutto il tempo che si vuole", come affermato dai creatori.Gli scienziati cinesi ora hanno in programma di testare la struttura sulla Terra, prima che venga inviata sulla Luna, dove la gravità è circa un sesto di quella del nostro pianeta.

