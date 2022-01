https://it.sputniknews.com/20220115/rapine-di-halloween-indagati-tre-minori-a-reggio-emilia-14624468.html

Rapine di Halloween, indagati tre minori a Reggio Emilia

Rapine di Halloween, indagati tre minori a Reggio Emilia

Avrebbero compiuto almeno cinque rapine tra fine ottobre e il primo novembre. Si indaga sul possibile coinvolgimento di altre persone. 15.01.2022, Sputnik Italia

I carabinieri di Scandiano (Reggio Emilia) hanno identificato tre minorenni, presunti autori delle rapine di Halloween. La svolta nell'inchiesta è avvenuta dopo la denuncia dei genitori di due minori.I baby rapinatori avrebbero compiuto almeno cinque rapine ai danni dei loro coetanei nel reggiano fra fine ottobre e il primo novembre. Sotto minaccia di violenza, si sarebbero fatti consegnare denaro e capi d'abbigliamento.Grazie alle indicazioni delle vittime, i carabinieri sono riusciti a risalire alla loro identità. In alcuni casi, però, i genitori non sapevano nulla dell'accaduto, perché i figli, forse per paura di ritorsioni, non parlavano. Le segnalazioni dei cittadini sono state fondamentali per l'identificazione.Le indagini sono ancora in corso, per risalire ad altri eventuali episodi di rapina e al possibile coinvolgimento di altre persone.

