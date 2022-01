https://it.sputniknews.com/20220115/quirinale-letta-il-centrodestra-non-ha-il-diritto-di-scegliere-il-nome-serve-il-dialogo-14629350.html

Quirinale, Letta: “Il centrodestra non ha il diritto di scegliere il nome, serve il dialogo”

Il nome di Berlusconi “è il più divisivo che ci sia”. Per la direzione Pd bisogna individuare una “figura di alto profilo che rappresenti unità”. E su Draghi... 15.01.2022, Sputnik Italia

Enrico Letta elenca subito i punti chiave delle trattative che il Pd porterà avanti per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica e attacca il centrodestra per la scelta di sostenere Silvio Berlusconi e chiudere le porte al dialogo.Aprendo la riunione congiunta della Direzione nazionale e dei gruppi parlamentari del Pd, Letta ha subito messo in chiaro che il Cavaliere non è un candidato su cui convergere.Letta ha proseguito sostenendo che “la scelta del centrodestra è profondamente sbagliata”, “così come la tattica dello ‘scoiattolo’, inadeguata per i tempi che stiamo vivendo”.Non soltanto chiusura, però, anche un appello e una mano tesa per trovare davvero un presidente che sia rappresentazione dell’unità del Paese e dell’arco parlamentare.Un patto fatto di tre punti, ha spiegato Letta: “L'elezione di un o una presidente della Repubblica istituzionale, super partes, di garanzia per tutti; la scelta forte di dare energia perché i prossimi 14 mesi di governo siano efficaci in continuità ma con rinnovata energia e completare le riforme per la buona politica”.Nessun nome per non bruciarloLetta ha poi detto a deputati e senatori che il Pd non avrebbe dato un nome su cui scommettere e puntare già da adesso.Il segretario Dem si è rivolto ai partiti in maggioranza: “Serve un accordo generale che parta dalle forze di maggioranza, che sono quelle a cui mi rivolgo perché si rinnovi il patto di legislatura, in cui ognuno faccia un gesto di coraggio e di generosità per il paese. Chiedo a ognuno di uscire dai propri fortilizi, dai propri fortini che porta alla condanna definitiva degli italiani nei confronti della politica”.Un capo dello stato che possa, dopo le elezioni del 2023, dare l’incarico al nuovo governo.Tutelare la figura di DraghiPer il segretario Pd la figura super partes, scelta dalle forze di maggioranza, può garantire anche la prosecuzione della legislatura: “È il momento in cui dobbiamo dare il massimo per completare il lavoro sul Pnrr”.Le conclusioni della DirezioneIl testo approvato dalla riunione Pd sostiene le parole e le posizioni di Letta a cui viene affidato il mandato, insieme alle presidenti dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato, “di seguire le trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica”.A causa della pandemia e dell’attuazione del Pnrr si richiede “che siano comunque garantite stabilità nell'azione di governo e una conclusione ordinata, e nei tempi ordinari, della legislatura”.

