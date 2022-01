https://it.sputniknews.com/20220115/quirinale-berlusconi-incassa-il-si-del-centrodestra-ma-adesso-si-contano-i-voti-14622611.html

Quirinale, Berlusconi incassa il sì del centrodestra ma adesso si contano i voti

Un gruppo di lavoro verificherà se ci sono i numeri e, tra una settimana, il Cavaliere potrebbe fare un passo indietro, se il sostegno non sarà confermato... 15.01.2022, Sputnik Italia

Per la prima volta, nero su bianco, la coalizione di centrodestra ha annunciato che sosterrà un’eventuale candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Un primo traguardo per il Cavaliere, che con gli alleati si è lamentato delle notizie giornaliere sul loro mancato appoggio. Adesso, però, inizia il lavoro più complicato: quello della conta dei voti.Ignazio La Russa (Fdi) ha spiegato: “Il gruppo di lavoro deve fiutare l’aria e capire che succede negli altri partiti. Ci mancano 50 voti, ci saranno? Lo verifichiamo, ci rivediamo tra una settimana e diciamo a Berlusconi: questi sono i numeri da quello che ci risulta. Che vuoi fare?”Questa ipotesi, però, lascerebbe il centrodestra senza un piano B, consegnando, in caso di flop di Berlusconi, l’elezione del presidente della Repubblica al centrosinistra.Sia Lega che Forza Italia, inoltre, “hanno paura che Berlusconi all’ultimo momento si sfili e cerchi di fare lui il kingmaker”.L’irritazione del Cavaliere per Letta a Palazzo ChigiUn altro tassello che ha reso meno trionfante la giornata di ieri di Berlusconi è stata la notizia, arrivata nel tardo pomeriggio, che Gianni Letta, suo fidato consigliere e amico, fosse stato la mattina a Palazzo Chigi.Incontro con il capo di gabinetto del premier Mario Draghi, Antonio Funiciello, tenuto segreto. Letta non ne ha parlato neanche durante il vertice.Il colloquio tra Funiciello e Letta, durato un’ora, è avvenuto su richiesta di quest’ultimo, ma non si conoscono i temi dell'incontro, di certo si è parlato anche del Colle.Letta del resto allo stesso Draghi, che conosce dai tempi di Bankitalia, ha detto, nei giorni scorsi, che “bisogna capire se fa sul serio, se vuole rimanere candidato fino alla fine”, parlando di Berlusconi.Il pallottoliereIntanto, i numeri per l’elezione variano di giorno in giorno.Considerando una quota fisiologica di una ventina di franchi tiratori, 10-15 leghisti di area Giorgetti, almeno cinque di Forza Italia e 2-3 di Fdi, i numeri da raccogliere per quota 505 aumentano.Mancano 50-70 voti, secondo alcuni, per la certezza e si lavorerà soprattutto nel gruppo Misto, ma senza il “metodo dell’operazione scoiattolo”, cioè con le telefonate di Vittorio Sgarbi.Peseranno anche le assenze per Covid. E anche per questo, nella nota congiunta del centrodestra di ieri, si chiede “ai Presidenti di Camera e Senato di assumere tutte le iniziative atte a garantire per tutti i 1009 grandi elettori l’esercizio del diritto costituzionale al voto”.

