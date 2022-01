https://it.sputniknews.com/20220115/nuland-usa-vogliono-continuare-dialogo-con-la-russia-e-lavorano-a-risposte-su-garanzie-di-sicurezza-14625205.html

Nuland: USA vogliono continuare dialogo con la Russia e lavorano a risposte su garanzie di sicurezza

Nuland: USA vogliono continuare dialogo con la Russia e lavorano a risposte su garanzie di sicurezza

Gli Stati Uniti intendono continuare il dialogo con la Russia e stanno lavorando a risposte scritte sulle garanzie di sicurezza, ha affermato il vicesegretario... 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T22:11+0100

2022-01-15T22:11+0100

2022-01-15T22:11+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/284/57/2845704_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_4e6dbb46588f669542b8f7ad86817ce2.jpg

"Vogliamo continuare a parlare. Riteniamo che ciò dovrebbe essere fatto sulla base della reciprocità, vale a dire che esprimeranno le loro lamentele, ma abbiamo anche le nostre preoccupazioni", ha affermato la Nuland in un'intervista al Financial Times.La funzionaria ha aggiunto, scrive il quotidiano, che la porta è aperta per una soluzione diplomatica da parte degli Stati Uniti.In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva affermato che la Federazione Russa si sta preparando per qualsiasi sviluppo degli eventi e attende ancora una risposta scritta da parte degli Stati Uniti e della NATO sulle proposte relative alle garanzie di sicurezza.All'inizio della settimana si sono svolte una serie di consultazioni tra Russia, Stati Uniti e NATO sulle garanzie di sicurezza presentate da Mosca nel mese di dicembre.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti hanno promesso di "mettere su carta" una risposta alle proposte della Russia la prossima settimana e che entro una settimana è prevista anche una risposta scritta dalla NATO.Alla fine del 2021, la Russia ha pubblicato le bozze di un trattato con gli Stati Uniti e un accordo con la NATO sulle garanzie di sicurezza. Mosca, in particolare, chiede ai paesi occidentali garanzie legali di rinuncia ad un'ulteriore espansione verso est della NATO.

https://it.sputniknews.com/20220115/anthony-blinken-stati-uniti-e-nato-pronti-a-continuare-il-dialogo-con-la-russia-14624333.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo