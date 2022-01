https://it.sputniknews.com/20220115/mattarella-nomina-renzo-arbore-cavaliere-di-gran-croce-14625584.html

Mattarella nomina Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce

Mattarella nomina Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce

E' uno dei titoli di maggior rango tra le onorificenze al Merito della Repubblica. Nel 2021 il Capo dello Stato ha nominato 18 cavalieri tra cui Piero Angela.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Lo riferisce il Quirinale, che ha pubblicato sull'account Twitter ufficiale la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna l'onorificenza all'artista pugliese.Durante il settennato di Mattarella, sono state diverse le occasioni di incontro tra i due. A settembre del 2017, Arbore ha animato, con la sua Orchestra Italiana, un evento organizzato dal Quirinale nella Tenuta di Castelporziano, in favore di adulti e minori disabili e anziani. In quell'occasione dedicò al Capo dello Stato una serenata siciliana.Nel novembre dello stesso anno, Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Lega del Filo d'Oro, una onlus che vede impegnato in prima fila Arbore.Il titolo di Cavaliere di Gran Croce è un'onorificenza di altissimo rango, riconosciuta dall'Ordine al Merito della Repubblica, istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178.Il Presidente della Repubblica è il capo dell'Ordine, il primo ad essere istituito per "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".Nel 2021, il Presidente della Repubblica ha nominato 18 nuovi cavalieri, tra cui il noto giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela.

