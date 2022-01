https://it.sputniknews.com/20220115/massiccio-incendio-devasta-un-impianto-chimico-del-new-jersey---video-14621196.html

Massiccio incendio devasta un impianto chimico del New Jersey - Video

Massiccio incendio devasta un impianto chimico del New Jersey - Video

Ai cittadini di Passaic è stato chiesto di rimanere in casa. 15.01.2022

Un'alta colonna di fumo è visibile nel cielo sopra Passaic, nel New Jersey, dopo che un incendio è scoppiato in un magazzino contenente sostanze chimiche.I residenti nelle vicinanze sono stati evacuati, mentre al rogo è stata attribuita la categoria otto di intensità. Il sindaco della città di Passaic, Hector Lora, ha esortato la gente del posto a tenere le finestre chiuse e a rimanere a casa a causa della possibile dispersione nell'area di sostanze chimiche tossiche.Diversi edifici sono stati coinvolti nell'incendio, stando a quanto riportato dal primo cittadino.Le autorità hanno bloccato diverse strade e i vigili del fuoco dell'area stanno evacuando quelle ritenute essere nella zona di pericolo.I video della scena nel nord-est del New Jersey mostrano l'incendio che infuria dal magazzino a tre piani della Qualco, un'azienda che commercializza e vende una vasta gamma di prodotti chimici per il trattamento di piscine e spa.Finora non sono stati segnalati feriti o eventuali vittime in relazione all'incendio.

