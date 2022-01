https://it.sputniknews.com/20220115/marco-melandri-io-no-vax-per-contagiarmi-ho-fatto-una-fatica-tremenda-14626531.html

Marco Melandri: "Io no-vax per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda"

Marco Melandri: "Io no-vax per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda"

L'ex pilota di MotoGp si è pronunciato in favore della libertà di scelta sulla vaccinazione anti-Covid. 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T15:10+0100

2022-01-15T15:10+0100

2022-01-15T15:12+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/14626650_0:1:2049:1153_1920x0_80_0_0_f2e2d40001958720c5a08c3860b72933.jpg

"Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda".Parole destinate a far discutere quelle di Marco Melandri, ex pilota di MotoGp, che in un'intervista al magazine Mow ha raccontato della sua esperienza e delle sue scelte da convinto no-vax.GIà negativo da alcuni giorni, Melandri ha raccontato di avere agito in questo modo per "potere essere in regola almeno per qualche mese", ammettendo "che non è stato nemmeno facile".E sul motivo per il quale ha scelto di non sottoporsi alla vaccinazione, Melandri ha le idee molto chiare:"Uno può avere svariati motivi per non volersi vaccinare, anche perché fino a prova contraria questo resta un vaccino sperimentale e con un meccanismo diverso rispetto a tutti i vaccini del passato, legato all'mRna", ha raccontato.Una questione, quella della vaccinazione e dell'emergenza pandemica, che Melandri crede sia diventata più attinente al mondo della politica, al quale peraltro l'ex pilota non risparmia forti critiche:Il caso Djokovic Da persona molto vicina al mondo dello sport, non poteva mancare un riferimento al caso Djokovic, con Melandri che ha espresso piena solidarietà al campione serbo, fermato in Australia per delle irregolarità nella sua esenzione vaccinale, con la quale aveva ottenuto il visto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia