L'allarme della Cgia: "Le pmi pagano elettricità e gas più caro delle grandi aziende"

L’allarme della Cgia: “Le pmi pagano elettricità e gas più caro delle grandi aziende”

Il caro energia sta colpendo indistintamente tutte le imprese italiane, ma le piccole subiscono un trattamento di "sfavore" rispetto alle grandi realtà produttive, secondo la Cgia di Mestre, che parla di una situazione già svantaggiata prima dell'aumento dei prezzi.La Cgia rileva che questo gap esiste anche nel resto d'Europa, ma in Italia è il più ampio. Tra tutti i paesi dell'area euro, infatti, solo rispetto alla Germania le nostre imprese pagano in meno (del 12,6%).Rispetto alla media europea, invece, i nostri piccoli imprenditori pagano mediamente il 15% in più.La strategia: lavorare la nottePer ovviare a questo svantaggio, che pesa sulle casse delle aziende e del tessuto produttivo italiano, l'associazione degli artigiani e delle piccole imprese racconta che "in questa prima settimana di rientro dopo le vacanze natalizie, ad esempio, molte di queste realtà hanno deciso di introdurre o di potenziare il turno di notte per abbattere i costi energetici".Per questo motivo, e per il calo del personale dovuto ai contagi Covid, "non sono poche le attività che hanno organici ridotti all'osso e grosse difficoltà a garantire processi produttivi efficienti".Da dove nasce la penalizzazione?Nell'analisi della Cgia si evince che alla base dell'aumento del differenziale, per quanto riguarda le tariffe dell'energia elettrica, c'è l'entrata in vigore, dal primo gennaio 2018, della riforma degli energivori.È vero, ammette la Cgia, che, a seguito delle misure messe in campo dal governo Draghi nella seconda parte del 2021, questo gap si è leggermente ridotto.

