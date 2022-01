https://it.sputniknews.com/20220115/l-iran-testa-nuovo-missile-spaziale-a-combustibile-solido-servira-per-lanciare-satelliti-in-orbita-14628199.html

L' Iran testa nuovo missile spaziale a combustibile solido: servirà per lanciare satelliti in orbita

Il test è stato eseguito con successo, come ha dichiarato il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), il generale di brigata Amir Ali Hajizadeh, durante un discorso agli studenti di teologia nella città di Qom. Si tratta del primo successo di un razzo simile per l'Iran. Il razzo vettore sviluppato e costruito a livello nazionale, Zuljanah, consentirà a Teheran di far progredire ulteriormente il suo nascente programma spaziale. Negli ultimi due anni i lanci di satelliti iraniani sono state realizzati su razzi vettore che utilizzano combustibili liquidi più costosi, ha spiegato Hajizadeh. Ma ora l'Iran può lanciare nuovi satelliti a un costo inferiore. Il comandante dell'IRGC non ha spiegato quanto l'Iran risparmierà ora su ogni lancio tramite il razzo Zuljanah. Il motore a combustibile solido di Zuljanah produce una forza di 66 tonnellate o una spinta di 725 kN, piazzandolo alle spalle in termini di performance a Simorgh, un razzo che utilizza quattro motori a combustibile liquido che producono una spinta fino a 1.590 kN. A causa di questa differenza, il razzo a combustibile solido Zuljanah può sollevare fino a 220 kg di carico utile contro i 350 kg che Simorgh può trasportare nell'orbita terrestre bassa. Nonostante la doppia differenza di spinta, Zuljanah può ancora trasportare solo il 37% in meno di carico utile. L'Iran sta testando diversi vettori satellitari al momento, avendo già schierato diversi satelliti nell'orbita terrestre bassa. Questi satelliti monitorano principalmente il territorio iraniano per scopi agricoli e per rilevare vari pericoli, come gli incendi. Il ministero della Difesa iraniano ha riferito il mese scorso di aver lanciato 3 nuovi satelliti tramite il razzo vettore a combustibile liquido Simorgh.

