Kazakistan, rientrati i primi sei aerei del contingente russo delle forze di pace CSTO

Kazakistan, rientrati i primi sei aerei del contingente russo delle forze di pace CSTO

Prosegue il ritiro dei contingenti di pace internazionali inviati dalla CSTO in Kazakistan. 15.01.2022

2022-01-15T08:26+0100

2022-01-15T08:26+0100

2022-01-15T08:52+0100

I primi sei aerei con le forze di pace russe del contingente internazionale della CSTO sono rientrati ​​all'aeroporto di Ivanovo-Severny dal Kazakistan.Lo riferisce questa mattina il servizio stampa del ministero della Difesa russo.Viene precisato che dopo l'atterraggio verrà svolto un evento di celebrazione del rientro delle forze russe, per il completamento di tutti i compiti assegnati.All'evento, il personale inizierà inoltre a scaricare le attrezzature per la successiva partenza fino al punto di schieramento permanente.Intanto altri due aerei delle forze aerospaziali russe An-124 "Ruslan" sono atterrati ​​​​all'aeroporto di Chkalovsky vicino a MoscaNella giornata di ieri era stato reso noto il ritiro dei contingenti militari armeni e tagiki dal Kazakistan a bordo di quattro aerei da trasporto delle Forze aerospaziali russe. Anche le forze kirghize hanno già lasciato il Paese centroasiatico.I disordini in KazakistanAll'inizio di gennaio, un'ondata di proteste ha colpito il Kazakistan, a seguito di un raddoppio dei prezzi del gas. Le autorità kazake sostengono che la protesta sia stata dirottata da elementi terroristici che cercavano di rovesciare il governo.Il ministero dell'Interno del Paese ha affermato che 17 agenti di sicurezza kazaki sono stati uccisi e oltre 1.300 sono rimasti feriti nei disordini.

