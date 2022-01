https://it.sputniknews.com/20220115/insegnante-si-rifiuta-di-indossare-la-mascherina-ffp2-gli-studenti-abbandonano-la-classe-14621986.html

Insegnante si rifiuta di indossare la mascherina Ffp2, gli studenti abbandonano la classe

Insegnante si rifiuta di indossare la mascherina Ffp2, gli studenti abbandonano la classe

La docente, senza super green pass, chiama la polizia municipale di Modena per denunciare l’accaduto, ma è lei che viene multata dai vigili e sospesa. 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T09:53+0100

2022-01-15T09:53+0100

2022-01-15T09:53+0100

scuola

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/712/34/7123481_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6cf10e0984a347faf46c39b9296f3240.jpg

Studenti attenti ai protocolli e soprattutto alla loro salute, più della loro insegnante. È quanto è emerso in una scuola media di Modena, la Carducci, dove un’insegnante è stata multata per non essere in possesso del green pass rafforzato, dopo aver chiamato i vigili urbani per denunciare che i suoi studenti avevano abbandonato l’aula perché lei non voleva indossare la mascherina Ffp2.La vicenda risale a giovedì, quando la docente si è presentata in classe con la mascherina chirurgica, nonostante fosse stato riscontrato in classe un caso positivo nei giorni precedenti e il gruppo fosse in autosorveglianza.L’insegnante allora ha deciso di riprenderli con il telefonino e di chiamare la polizia municipale per denunciare l’accaduto.Condanna e indagini dalle autorità localiSulla vicenda è arrivata la “ferma condanna" da parte del Comune di Modena e dell'assessore all'Istruzione, Grazia Baracchi.L’assessore ha sottolineato che “le regole vanno rispettate ancor più quando sono finalizzate alla tutela della salute della collettività e in particolare dei più giovani”, che “in questa incresciosa vicenda hanno dato a tutti una bella lezione di responsabilità e senso civico".Intanto, sono in corso accertamenti per capire se fosse o meno intercorso il periodo di alcuni giorni per potersi mettere in regola con il super green pass.La vicenda arriva sul tavolo del governoL'episodio non deve essere un “caso chiuso” solo con la multa all'insegnante. Lo afferma Sinistra italiana, il cui segretario, Nicola Fratoianni, ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione, "perché vengano accertate tutte le responsabilità della docente e di chi ha permesso quello che è avvenuto".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, green pass