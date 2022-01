https://it.sputniknews.com/20220115/incendio-in-una-rsa-sgomberati-15-anziani-nello-spezzino-14624659.html

Incendio in una RSA, sgomberati 15 anziani nello Spezzino

Incendio in una RSA, sgomberati 15 anziani nello Spezzino

Le fiamme hanno avvolto il tetto di una residenza per anziani di Sarzana. A provocare il fuoco, probabilmente, un corto circuito, ma le cause sono ancora da... 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T12:46+0100

2022-01-15T12:46+0100

2022-01-15T12:46+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/726/57/7265700_63:0:3379:1865_1920x0_80_0_0_9a1d784a653b0353370774d9af1f55a1.jpg

Paura nella notte a Sarzana (La Spezia) per l'incendio del tetto della casa di riposo Stella, una comunità gestita da privati nel centro della città. Il rogo ha costretto all'evacuazione di quindici anziani dalla struttura.Le fiamme sono partite dalla canna fumaria, probabilmente in seguito ad un corto circuito. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente con sei squadre. Dopo l'operazione di spegnimento hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura, dichiarata inagibile.Gli ospiti della residenza sono stati prima trasferiti dal secondo al primo piano, poi ricollocati nella notte in altre due strutture: l'hotel Santa Caterina di Sarzana e l'Ala Bianca a Bocca di Magra. Non ci sono stati feriti o intossicati.Il sindaco, Cristina Ponzanelli, insieme all'assessore Torri, ha gestito il ricollocamento degli anziani, mentre i carabinieri hanno coordinato le operazioni di evacuazione dell'edificio.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Polizia di Sarzana, i volontari della Pubblica Assistenza con le ambulanze e gli uomini della Protezione Civile.Le indagini dovranno accertare le cause dell'incendio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia