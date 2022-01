https://it.sputniknews.com/20220115/cure-domiciliari-meloni-chiede-le-dimissioni-di-speranza-dopo-la-sentenza-del-tar-14628411.html

Tachipirina e vigile attesa, il TAR annulla la circolare e inguaia Speranza. Meloni: "si dimetta subito"

Tachipirina e vigile attesa, il TAR annulla la circolare e inguaia Speranza. Meloni: "si dimetta subito"

Dopo la sentenza del Tar del Lazio che boccia il protocolli su "tachipirina e vigile attesa" del Ministero della Salute, Giorgia Meloni chiede la testa di... 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T18:32+0100

2022-01-15T18:32+0100

2022-01-15T18:36+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Tachipirina e vigile attesa, il TAR annulla la circolare e inguaia Speranza. Meloni: "si dimetta subito"

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669257_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_af99bdd5661ea1f044eda255160077a7.jpg

Giorgia Meloni chiede di nuovo le dimissioni del ministro della Salute Roberto Speranza. Questa volta l'occasione è la sentenza del Tar del Lazio che accoglie il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e boccia le linee guida ministeriali prescritte da Aifa che prevedono "tachipirina e vigile attesa" nei primi giorni di positività al Covid. Per la Meloni la sentenza del Tar del Lazio "mette una pietra tombale sull'operato del Ministro Speranza", che avrebbe "la grande responsabilità" di non aver "mai voluto ascoltare le numerosissime esperienze cliniche portate dai medici di base".La sentenzaLa Sezione Quater del Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato contro il ministero della Salute, per l'annullamento previa sospensiva della circolare ministeriale relativa alle Gestione dei pazienti Covid-19, aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte che prevede "unicamente una ‘vigilante attesa’ e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid". I giudici ribadiscono l''"onere imprescindibile" dei medici di "agire secondo scienza e coscienza" secondo la propria professionalità e titolo specifico acquisito. Pertanto ritengono che il contenuto della nota ministeriale "si pone in contrasto con l’attività professionale" dei medici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia