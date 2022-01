https://it.sputniknews.com/20220115/covid-in-emilia-romagna-arrivano-i-tamponi-fai-da-te-e-la-piattaforma-di-autotesting-14626967.html

Covid, parte l'autotesting: carica la foto del risultato su internet e vai in quarantena

Il governatore Bonaccini ha spiegato che il nuovo sistema costituirà un modo per scavalcare la burocrazia sanitaria e velocizzare le procedure di isolamento. 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T18:19+0100

2022-01-15T18:19+0100

2022-01-15T18:20+0100

italia

A partire da mercoledì, in Emilia Romagna sarà varata la piattaforma di autotesting, che permetterà ai vaccinati con almeno due dosi di certificare la propria eventuale positività al coronavirus.La nuova modalità prevede infatti la possibilità di cominciare l'isolamento con un test antigenico rapido, eseguito in autonomia e a domicilio, registrando poi i risultati dell'autotest su un portale della Regione.L'assessore alla Salute della Regione, Raffaele Donini, ha definito l'iniziativa "un'alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni".Intervenendo ai microfoni di Tagadà, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha spiegato che l'obiettivo della piattaforma è quello di "responsabilizzare le persone, e al tempo stesso permettere loro di essere più veloci".Ulteriori dettagli sul funzionamento della piattaforma saranno illustrati lunedì in conferenza stampa.

