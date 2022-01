https://it.sputniknews.com/20220115/covid-doppio-sit-in-no-vax-e-no-green-pass-a-roma-e-trieste---video-14627646.html

Covid, doppio sit in no vax e no Green pass a Roma e Trieste - Video

Covid, doppio sit in no vax e no Green pass a Roma e Trieste - Video

Nella capitale la partecipazione maggiore, con centinaia di manifestanti che si sono presentati senza mascherina. 15.01.2022

Centinaia di persone in piazza San Giovanni oggi a Roma per il sit-in no vax e no Green Pass, per manifestare contro l'obbligo vaccinale.Previsti diverti interventi da un piccolo palco allestito accanto alla Basilica, con gli organizzatori che hanno chiesto ai manifestanti di rispettare le regole.Ad assicurare il servizio di sicurezza anche i portuali di Genova, che si sono presentati con delle pettorine che recano la scritta "verità e libertà.Moltissimi dei partecipanti all'iniziativa di protesta sono segnalati senza mascherina, come è possibile vedere dai video pubblicati sui social network.Numerosi i cartelli recanti slogan no vax e no green pass, tra cui uno che recita "vaccinazisti giù dalle poltrone".Manifestazione anche a TriesteE intanto in mattinata a Trieste si era svolta la manifestazione "Vaccinati insieme ai non vaccinati: giù le mani da sanità, scuola, sanità e lavoro".Circa un centinaio di persone hanno preso parte all'iniziativa, tenutasi a Largo Barriera, nata per contestare le recenti ulteriori restrizioni motivate dal diffondersi della variante Omicron, come l'obbligatorietà della vaccinazione per gli over 50 sul posto di lavoro.Si tratta del secondo di tre appuntamenti fissati per tre sabati consecutivi dai gruppi e dalle organizzazioni contrari alle restrizioni anti-coronavirus.

