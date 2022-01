https://it.sputniknews.com/20220115/covid-asintomaci-e-con-booster-le-regioni-vogliono-regole-piu-semplici-per-le-quarantene-14626231.html

Covid, asintomaci e con booster: le regioni vogliono uno sconto sulle quarantene

Covid, asintomaci e con booster: le regioni vogliono uno sconto sulle quarantene

Il governatore Attilio Fontana: "soprattutto per asintomatici con ciclo vaccinale completo". 15.01.2022, Sputnik Italia

Covid, asintomaci e con booster: le regioni vogliono uno sconto sulle quarantene

In un post su Facebook, il governatore leghista Attilio Fontana ha sottolineato come la Lombardia sia impegnata nella Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni per chiedere una semplificazione delle regole sulla quarantena per superare i disagi ed i problemi organizzativi, in particolare negli ospedali.Il governatore lombardo ha inoltre rilevato che questa posizione è condivisa con le altri regioni, cosa che lascia intravvedere ottimismo per l'accettazione di questa richiesta da parte del governo centrale."Siamo fiduciosi che le nostre richieste, condivise anche dagli altri presidenti di Regione, possano essere accolte".In precedenza, Nino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica, cronicità e continuità assistenziale all'Asst Ovest Milanese, per far fronte alla pressione degli ospedali ed evitare mancanza di personale per quarantena, aveva chiesto di far lavorare medici e operatori sanitari positivi asintomatici e vaccinati con la dose di richiamo.

