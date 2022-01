https://it.sputniknews.com/20220115/caso-alec-baldwin-lattore-consegna-il-proprio-cellulare-alle-autorita-14621333.html

Caso Alec Baldwin, l'attore consegna il proprio cellulare alle autorità

Baldwin è ancora indagato per il tragico incidente avvenuto sul set, che lo scorso 21 ottobre costò la vita ad Halyna Hutchins 15.01.2022, Sputnik Italia

Le autorità inquirenti sono ora in possesso del cellulare di Baldwin, ha rivelato l'ufficio dello sceriffo della contea di Sante Fe in una nota publbicata venerdì.Il promemoria rilevava che l'attore 63enne ha consegnato il telefono alle forze dell'ordine nella contea di Suffolk, New York.Secondo quanto riferito, le autorità di New York raccoglieranno informazioni dal cellulare di Baldwin e le condivideranno con gli investigatori incaricati della contea di Santa Fe.Il legale ha ribadito l'innocenza del suo cliente, sostenendo che "non ci sono risposte sul suo telefono" per gli investigatori.Lo sviluppo arriva quasi un mese dopo l'emissione del mandato, in relazione all'indagine sulla sull'incidente avvenuto sul set del film Rust, che causò la morte di Halyna Hutchins.

