Caro-colazione, il caffè al bar ora sfiora 1,5 euro

L'aumento dei prezzi di tazzina, cornetto è cappuccino è dovuto ai maggiori costi delle materie prime e ai rincari di luce e gas. 15.01.2022, Sputnik Italia

L'ondata di rincari non risparmia l'espresso al bar, che potrebbe arrivare a costare fino a 1,50 euro. L'allarme per il caro-colazione arriva da Assoutenti, che segnala aumenti a macchia di leopardo in tutta Italia per caffè, cappuccino e cornetto.Gli aumenti riguardano tutti quegli alimenti che fanno parte della tradizionale colazione italiana. Nel dettaglio, le quotazioni del caffè sono cresciute nel 2021 dell'81%, del 60% quelle del latte e del 30% lo zucchero e il cacao.Ai rincari delle materie prime si aggiungono i maggiori costi per le bollette di luce e gas, che vengono scaricati sui consumatori finali con l'aumento dei prezzi.Per il caro-colazione, avverte Assotenti, una tazzina di caffè al bar può arrivare a costare 1,50 euro, con un rincaro del 37,6%.

